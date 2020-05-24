Маски и социальное дистанционирование останутся и после карантина – Минздрав

Резкого снижения уровня заболеваемости коронавирусом, по словам Степанова, в Украине сейчас не происходит.

В Министерстве здравоохранения считают, что даже после завершения карантина украинцам придется использовать средства индивидуальной защиты.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что резкого снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине сейчас не происходит. По словам Степанова, "в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же пределах - от 350 до 550 заболеваний каждый день".

Глава Минздрава добавил, что реалии жизни сейчас таковы, что "мы будем еще долгое время пользоваться элементарными средствами защиты. Речь идет, в частности, о ношении защитных масок и соблюдении социального дистанционирования.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 617 человек. В то же время 7 108 пациентов выздоровели.

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