Ляшко призвал украинцев включить "тумблер терпения": иначе – 140 тысяч смертей от коронавируса

По словам врача, противоэпидемические мероприятия в стране дали свой результат.

Введение карантина в Украине дало свой результат в борьбе с пандемией COVID-19, но украинцам нужно включить "тумблер терпения", чтобы выйти из карантина вовремя.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Карантин в Украине работает. Введенные профилактические и противоэпидемические мероприятия дали свой результат. И как бы уже ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", – рассказал врач.

Читайте такжеСмягчение карантина в Украине начнется с 11 мая – Степанов

По словам Ляшко, от смертности и заболеваемости населения тоже возможны немалые экономические потери.

"Потери, связанные с недопроизводством внутреннего валового продукта через выбытие человека из трудовой деятельности из-за коронавирусной болезни. Потери, связанные с оказанием медицинской помощи больным коронавирусной болезнью. И потери, связанные с неоказанием из-за коронавируса медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", – отметил врач.

В связи с этим правительство планирует смягчение карантина, но при определенных условиях. В частности, сейчас в Минздраве уточняют временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, кафе, автомойках, торговли хозяйственными товарами, оказании адвокатских и нотариальных услуг и тому подобное. Их планируют опубликовать на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию.

"Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года. Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics", - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта. На сегодня он пока что действует до 11 мая.

Вчера министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал смягчение карантинных мероприятий с 11 мая.

Ранее Степанов заявил, что преждевременная отмена карантина может привести к второй волне коронавируса в Украине, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к ослаблению ограничительных мер.

Читайте также: