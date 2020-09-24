Главный санитарный врач Украины назвал условия введение жесткого карантина из-за роста количества больных на коронавирус.

В Украине растет количество больных на коронавирус и жители страны опасаются полного закрытия всех областей на жесткий карантин. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия полного локдауну и объяснил, что нужно делать, чтобы его избежать.

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Как отметил Виктор Ляшко в заметке для "НВ", бизнесмены должны создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться.

"Если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 метров. При таких условиях, если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел - количество занятых больничных коек. Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку кроме ковидных больных у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна оказываться", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что в целом сейчас по стране наполненность коек на уровне 50%, но в разных регионах абсолютно разная динамика.

Ляшко также оценил вероятность национального локдауна, который может быть объявлен в Украине и призвал не привязываться к конкретной дате.

"Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать. И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к одной дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже ушел. Тут мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать", - сказал главный санитарный врач и добавил, что во многом ситуация зависит от того, как люди соблюдают мер безопасности и правила.

"Люди не соблюдают эти нормы, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Так, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе в отношении людей старшего возраста", - пояснил Ляшко.

Коронавирус в Украине: что известно по состоянию на 24 сентября

В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболели 188 тыс. 106 человек, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 3 тыс. 372 человек. Количество активных больных по состоянию на утро 24 сентября - 100 тыс. 891 человек.

В Украине вчера с начала эпидемии COVID-19 зафиксирован второй летальный случай среди детей. В общем после COVID-19 в Украине выздоровели 83 тыс. 458 пациентов, умерли - 3 тыс. 757.

Президент Владимир Зеленский констатировал, что граждане Украины уже устали от карантинных ограничений.

26 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

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Автор: Виктория Гордиенко