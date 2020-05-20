Карантин в Украине: сколько продлится и как будем выходить

После 22 мая будет действовать адаптивный карантин и Украина продолжит дальнейшее смягчение ограничений.

Введенный в Украине с целью сдерживания коронавируса карантин будет действовать еще по крайней мере месяц, однако постепенно будет происходить определенное послабление ограничений.

Карантин в Украине: переход к адаптивной модели

Читайте такжеКабмин разрешил работу детских садов с 25 мая

Правительство Украины разработало 5-этапный план выхода из карантина. Первые послабления ограничений начались уже с 11 мая. А далее, согласно этому плану, после 22 мая Украина переходит к адаптивному варианту карантина.

В соответствии с решением Кабинета министров, с 22 мая до 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

Сколько продлится карантин в Украине

Общий карантин в Украине может продолжаться до 22 июня. Такое мнение высказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако, конечно же, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, поскольку пока нет понимания того, как будет вести себя коронавирус летом в наших условиях.

В то же время Ляшко отметил, что в случае стремительного снижения количества новых случаев заражения карантин могут отменить и преждевременно.

Как Украина будет выходить из карантина

Читайте такжеАдаптивный карантин: где в Украине могут не ослабит ограничения с 22 мая

Первая волна борьбы с пандемией коронавируса, по словам президента Владимира Зеленского, в Украине уже пройдена.

Из всех этапов карантина Украина сможет выйти за месяц. Это, считает глава государства, станет возможным, если не будет второй волны эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Поэтому в настоящее время государство вместе с местными властями должно сделать все возможное, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции.

В целом все этапы выхода из карантина Министерство здравоохранения Украины намерено вводить каждые 10 дней – 22 мая, потом 1 июня, 10 июня и 21 июня.