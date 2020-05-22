Кличко объяснил, почему в Киеве пока не будут открывать бассейны и сауны

Мэр отметил, что в закрытом пространстве на небольшой площади контактирует немалое количество людей, что в нынешней эпидемической ситуации приводит к высоким шансам инфицирования.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил почему в Киеве пока не открывать бассейны и сауны.

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге он отметил, что все решения об ослаблении карантина принимаются с учетом рекомендаций специалистов, в частности вирусологов и эпидемиологов, чтобы не произошел инфекционный взрыв.

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Мэр напомнил, что на очередном этапе ослабления карантинных ограничений планируют открыть пляжи, и пояснил, что, по мнению специалистов, ультрафиолет и морская вода нейтрализуют вирус, а в реках - проточная вода, поэтому вероятность «подхватить» инфекцию низкая.

"А вот влажные зоны в спортзалах - бассейны, сауны, джакузи - являются местом риска. Там на небольшой площади, в закрытом пространстве, контактирует немалое количество людей. И в нынешней эпидемической ситуации - высокие шансы инфицирования - это говорят специалисты", - добавил мэр.

Он также призвал владельцев и руководителей спортивных залов и фитнес-центров не нарушать правил и не подвергать посетителей опасности.

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Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Но сегодня, 22 мая, на сайте Министерства здравоохранения были размещены показатели эпидемической ситуации в регионах, согласно которым ко второму этапу смягчения карантина не готов ряд регионов. Это Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, «с сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина.

В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация». Шмыгаль подчеркнул, что решение о смягчении или ужесточении карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.