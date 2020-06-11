Стало известно, когда в Украине могут открыть кинотеатры

Кинотеатры не открылись 10 июня, как это определил Кабмин в очередном этапе ослабления карантина, из-за отсутствия новых лент.

Кинотеатры в Украине могут возобновить работу со второго июля.

Об этом на своей странице в Telegram написал председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.

По его словам, кинотеатры не открылись 10 июня, как это определил Кабмин в очередном этапе ослабления карантина, из-за отсутствия новых лент.

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«До июля им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу, при открытии, нужно сразу на всю 100% мощность - персонала и технического обеспечения. Нести полные расходы. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином», - пояснил Сушко.

Также он рассказал, что на совместной встрече с главой Минздрава Максимом Степановым, новым министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров было предварительно определено, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля.

Как сообщал УНИАН, в начале июня главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в Украине с 10 июня начнут открывать разные учреждения, закрытые из-за карантина, в том числе - кинотеатры, санатории и детские лагеря.

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