Киевская область пока не будет ослаблять карантин - глава ОГА

Анонсированные ранее послабления карантина отменяются, под запретом остается работа общественного транспорта и детсадов.

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение не ослаблять карантин в Киевской области.

Об этом на онлайн-брифинге заявил и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"Анонсированные ранее послабления карантина отменяются. Такое решение только что подтвердила региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для ослабления карантина должны быть одновременно соблюдены три критерия: инцидентность - общее количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние 7 дней на 100 тысяч населения, она должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч; загруженность коек в больницах для пациентов с коронавирусной болезнью - нужен показатель менее 50%; третий показатель - среднее количество ПЦР-тестирования, необходимо более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней", - сказал Володин.

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Он добавил, что на сегодняшний день показатель по инцидентности - 14, загруженности коек - 8,9%, количеству ПЦР-тестов - 19. "Так что инцидентность превышает установленный показатель, комиссия не имела права принять решение об ослаблении карантина".

Володин заявил, что пока сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе внутри области.

Также он отметил, что еще рано открывать детские сады и другие учебные заведения, развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы и другие места с большим скоплением людей в помещениях. Сохраняется также масочный режим в общественных местах и другие карантинные правила.

По словам Володина, в случае улучшения эпидемической ситуации решение об ослаблении карантинных ограничений будет принято немедленно на заседании региональной комиссии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение об установке адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

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