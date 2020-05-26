Киевщина смягчила карантин: что разрешили и на каких условиях
С сегодняшнего дня, 26 мая, в Киевской области смягчен карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса. Возобновлено, в частности, работу пригородного общественного транспорта и открыли детсады.
Восстановление транспортных перевозок: при каких условиях
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Регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на автотранспорте в городском, пригородном, междугородном и внутриобластном сообщении разрешены при четком контроле за соблюдением требований.
Так, водители должны проходить температурный скрининг, расстояние между водителем и пассажиром – не менее метра или защитный экран. При этом количество пассажиров должно равняться числу мест для сидения. Все, конечно же, должны быть в масках.
В настоящее время маршрутки ездят регулярно, поэтому людям проще добраться из области в столицу. Единственное в чем может быть задержка – это очереди на остановках, чтобы сесть, так как стоять в салоне – запрещено.
Открытие детсадов и отелей
С 26 мая при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий возобновили работу детские сады при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, определенных Министерством здравоохранения.
На тех же условиях сегодняшнего дня могут работать и гостиницы.
Проведение спортивных и религиозных мероприятий
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С 26 мая разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей. На таких мероприятиях может быть не более 50 участников. Если их больше – нужно согласование с Минздравом.
Проведение религиозных мероприятий возможно при условии пребывания в помещении из расчета – один человек на 10 кв. м. При этом все должны быть в масках, людям должны измерять температуру, а также нужно обустроить место для обработки рук.
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