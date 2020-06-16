Киев и еще 10 регионов не готовы к ослаблению карантина – данные Минздрава

По состоянию на 16 июня не готовы к ослаблению карантина: город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Город Киев и еще 10 регионов Украины по состоянию на 16 июня не соответствующими установленным правительством критериям для ослабления карантинных ограничений

Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения данные по показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий регионов.

Согласно статистической информации Минздрава, не готовы к ослаблению карантина: город Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

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Все эти регионы не отвечают установленным правительством показателям по количеству новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения (інцидентність): Киев (15,57), Винницкая (18,13), Волынская (37,43), Житомирская (13,75), Закарпатская (24,01), Ивано-Франковска (15,14), Львовская (34,29), Ривненская (32,88), Тернопольская (17,15), Черновицкая (31,51) и Черниговская области (12,42) при норме в 12.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах, а именно: інцидентність - это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, которая должна составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должна составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа должна составлять более, чем 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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