Киев и четыре области не готовы к смягчению карантина – Минздрав

Уровень инцидентности на сегодня не дает возможности ослабить противоэпидемические меры в некоторых регионах.

Показателям для перехода на второй этап карантина, которые предусматривают ослабление противоэпидемических мер, на сегодня не отвечают Киев и четыре области.

Об этом свидетельствуют результаты анализа эпидемической ситуации в регионах по состоянию на 7 июня, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

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Согласно данным Минздрава, на сегодня уровень инцидентности не дает возможности ослабить противоэпидемические меры в столице, а также в Волынской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

В частности, показатель количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в Киеве составляет 14,59, в Волынской области – 13,96, Львовской – 18, Ривненской – 28,89, Черновицкой – 32,18.

Для перехода на второй этап карантина показатель инцидентности должен составлять менее 12 на 100 тысяч населения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 485 человек, из них 29 детей и 34 медработники.

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