Украинцы забыли о карантине: как прошли выходные в разных уголках страны (видео)

Журналисты проверили, как люди соблюдают правила карантина в Киеве, Одессе и Львове.

За последние три дня, которые в Украине были выходными, количество новых больных коронавирусом увеличилось на 2,5 тысячи. Несмотря на нормы адаптивного карантина, страна зажила докононавирусной жизнью - в частности, в Киеве, Одессе и Львове на улицах почти не видно масок и социальной дистанции. Теперь те, кто носит в толпе маску, иногда даже вызывают агрессию и раздражение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Одесса вызывающе игнорирует коронавирус. Об этом даже не надо спрашивать у прохожих - все понятно без слов. Здесь плотно на улицах, на летних площадках ресторанов. Все - без масок, дистанцию не держат и наслаждаются жизнью. Без масок тут даже пускают в магазины. Люди говорят, что в коронавирус не верят, или же просто его не боятся", - сообщает корреспондент.

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Похожая ситуация неподалеку от столицы. Трудно подъехать к лесным озерам на окраине Киева. Стоянка среди деревьев и заполненные берега. Здесь как будто также не слышали о необходимой дистанции. Придерживаться ее заставляет лишь внезапный ливень и то ненадолго. Рядом и наливают, и продают еду. Продавцы – без масок. Камера и замечания их раздражают.

Снимают маски, едва выходят из метро, на столичном Гидропарке. Без масок или с маской на подбородке здесь и продавцы. Вокруг лотков с едой – ажиотаж. Здесь признаются открыто - уже и руки не дезинфицируют.

В Львове отдыхают тоже без дистанции. Маска - завязана на руке. У кого-то на лице, видно нос. Говорят, устали сидеть по домам. Почти все столики на террасах заняты. Без масок пьют кофе здесь и врачи.

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Если так будет продолжаться дальше - будем иметь еще худшую статистику, говорят инфекционисты. Они отмечают - по Украине нередко уже не хватает мест в больницах, там стремительно увеличивается количество тяжелых больных. Следить за людьми, говорят, должны полиция и местная власть. На человеческое сознание уже не надеются.

"Вирус передается при тесном контакте. Я бы не так был дотошен, что люди находятся на улице, как к тому, что люди находятся в контакте с другими людьми. Вопрос имиджа страны и вопросы наших поездок за границу - если количество случаев в Украине будет расти, то, скорее всего, Украине не будут рады в зоне Шенгена, в других странах", - говорит инфекционист Федор Лапий.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, под ослабление противоэпидемических мероприятий пока не попадают Киев и 12 областей.

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