В Украине обновили механизм ужесточения карантина в регионах

Решения об ужесточении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить ужесточение карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях сообщил, что правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить ужесточение карантинных ограничений.

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Они могут устанавливаться относительно: проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий; деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению; работы метрополитена; перевозки пассажиров во всех видах сообщений; посещения заведений дошкольного образования; работы учреждений культуры, фитнес-центров и спортзалов; деятельности учреждений питания.

По словам главы правительства, регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об ужесточении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня, 17 июня, продлил действие адаптивного карантина до 31 июля.

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