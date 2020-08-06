В четырех областях Украины возможно ужесточение карантина

Решение по областям будут принимать 7 августа.

На следующей неделе, с 11 августа, в Ривненской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях могут усилить карантин

В данный момент эти регионы находятся в "зеленой зоне".

Как сообщил на своей странице в Facebook Тимофей Милованов - директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19, указанные регионы могут покинуть "зеленую зону" из-за того, что в них пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

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"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Милованов.

По его словам, решение по областям будет принимать Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.

Как сообщал ранее УНИАН, Луцк и Тернополь отказываются выполнять требования Минздрава по усилению карантинных мероприятий после того, как попали в "красную" зону. Главы городов заявляют, что не видят никаких оснований для подобных действий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с просьбой организовать селекторное совещание с мэрами городов для обсуждения вопросов, связанных с разделением регионов на карантине зоны.

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