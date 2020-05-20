Адаптивный карантин: где в Украине могут не ослабить ограничения с 22 мая

Ряд областей Украины не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Карантин в Украине продлен еще на месяц – до 22 июня. Однако после 22 мая будет действовать уже адаптивный вариант карантина. Это означает, что не во всех областях может начаться второй этап послаблений. Есть четко определенные критерии, согласно которым это станет возможным.

Условия смягчения карантина в регионах

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Начиная с 22 мая, правительство намерено переходить к адаптивному варианту карантина, который предусматривает смягчение карантинных мер в зависимости от развития эпидемической ситуации. Однако, в случае возникновения вспышек коронавирусной инфекции в отдельных регионах, ограничения там не будут ослаблять, но это не будет касаться всей страны.

Министерство здравоохранения ввело три критерия относительно ситуации с COVID-19: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тысяч населения; заполняемость коек в больницах, где лечат инфицированных коронавирусом (не должна превышать 50%); и количество проведенных тестирований в каждом регионе.

Где карантин могут не ослабить

Все эти критерии соответствуют определенному этапу и, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, если в регионе они соблюдаются, то он может перейти на следующий этап смягчения. То есть, карантинные меры в таком случае могут отличаться от одной области к другой.

Как отметил Степанов, по состоянию на 18 мая не соответствовали необходимым критериям "в основном, области западных регионов". Он назвал только три из них - Черновицкую, Волынскую и Ривненскую, добавив, что есть и другие.

Переход к адаптивному карантину

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Первый этап выхода из карантина начинается от 22 мая. С этой даты возобновит работу наземный общественный транспорт, откроются детские сады, а также будет разрешено проведение спортивных соревнований до 50 человек, если больше – то с согласованием Минздрава. А с 25 мая планируется запуск метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

В целом этапы выхода из карантина Министерство здравоохранения Украины намерено вводить каждые 10 дней – 22 мая, потом 1 июня, 10 июня и 21 июня.