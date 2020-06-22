УЗ и полиция проверили, как пассажиры электричек придерживаются карантинных правил (видео)

В УЗ отметили, что пригородные поезда постоянно проходят дезинфекцию.

Укрзализныця совместно с сотрудниками Национальной полиции 22 июня провели очередной рейд для проверки соблюдения карантинных требований пассажирами пригородных поездов Киевщины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Там отметили, что сейчас ежедневно в пределах пролегания Юго-Западной железной дороги курсирует 131 пригородный поезд.

Железнодорожники и правоохранители проверили утренние поезда, которые отправлялись и прибывали из Фастова. «Почти все пассажиры поездов были в масках, и мы очень рады, что они ответственны и придерживаются рекомендаций медиков. Только самосознание всех граждан поможет не допустить распространения болезни», — отметил во время рейда директор регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» Артем Миронович.

Кроме того, руководитель регионального филиала напомнил, что с 23 июня количество пригородных поездов будет увеличено. «Мы постоянно мониторим ситуацию с наполненностью поездов. Сейчас территорией регионального филиала в пригородном сообщении по железной дороге ежесуточно перевозится около 32 тыс. пассажиров. Поэтому было принято решение увеличить количество пригородных поездов до 158 единиц», – отметил он.

Также Артем Миронович подчеркнул, что рейды с Нацполицией будут проводиться и в дальнейшем. «Планируем сегодня утвердить список станций, которые должны проверить до конца недели. Но прежде всего мы благодарим нашего пассажира за сознательное поведение», – сообщил Артем Миронович.

В УЗ напомнили, что пригородные поезда постоянно проходят дезинфекцию в пунктах оборота, в частности, постоянно обрабатывается антисептическими средствами пол, сиденья, ручки, возможные контактные места.

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