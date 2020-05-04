Допрос черкасских чиновников из-за смягчения карантина перенесли

Допрос должен состояться по уголовному делу, которое возбудили после того, как горсовет Черкасс решил ослабить карантинные меры, несмотря на решение правительства.

Допрос черкасских чиновников из-за преждевременного смягчения карантина в городе, который должен был состояться сегодня, 4 мая, отменили.

Об отмене допроса подтвердили в управлении полиции области. Мол, чтобы избежать массового собрания людей, решили провести встречу чиновников мэрии со следователями уже после карантина, говорится в сюжете ТСН.

Речь идет об уголовном деле, которую полицейские открыли на прошлой неделе, после того как горсовет Черкасс несмотря на решение правительства решила ослабить карантинные меры, при условии соблюдения мер индивидуальной защиты. В частности, разрешили работать не только продуктовым магазинам, но и тем, что продают стройматериалы, канцтовары и цветы. Мастерским по ремонту одежды, салонам красоты, рынкам и терасам ресторанов. Также можно посещать парки, спортплощадки и аттракционы.

Читайте также"Большой гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина": мэр Черкасс ответил на угрозы Авакова (видео)

Такое решение черкасские чиновники объяснили просьбами от предпринимателей, которые из-за карантина могут лишиться бизнеса, а в министерстве здравоохранения сказали что такое ослабление карантина может привести к катастрофе.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он "не успокоит свои таланты". Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Читайте также"Пламенный привет лично от президента": Зеленский отреагировал на смягчение карантина в Черкассах

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения. Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.

В субботнем обращении Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город окажет сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин в Черкассах, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной болезни.