Правительство не планирует ограничивать обслуживание пожилых людей в другое время.

Гендиректор директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Ирина Руденко заявила, что в магазинах могут ввести «приоритетные часы» для людей, которым более 60 лет.

Об этом сообщает Суспільне.

По ее словам, в это время они смогут приобрести товары без очередей.

«Мы хотим предложить правительству „приоритетные часы“ для уязвимого населения из групп риска для лиц старше 60 лет. Они будут иметь приоритетное время для обслуживания с 10 до 12:00, чтобы они имели возможность посещать магазины без очереди», — сказала она.

Руденко добавила, что таким образом пожилые люди смогут избегать большого скопления людей.

Однако, правительство не планирует ограничивать обслуживания пожилых людей в другое время.

«Но мы коммуницируем с населением, чтобы они понимали, что с 12:00 приоритетно будут обслуживать лиц старше 60 лет», — сказала Руденко.

По ее словам, правительство и Минздрав рассматривают и другие дополнительные ограничения, которые помогут сдерживать распространение коронавируса. Однако наиболее конструктивными мерами в правительстве считают ограничение контактов и социальное дистанцирование.

Чиновница заявила, что во время ранее анонсированного «карантина выходного дня» власти планируют ограничить работу заведений питания, ТРЦ и развлекательных заведений. Открыты будут только объекты первоочередной необходимости, в частности, магазины и аптеки.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19.

По его словам, за последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных исходов – 115, выздоровели 2 тыс. 277 человек. Также осуществлено тестирований за сутки -41 114 (в т. ч. методом ПЦР – 34 393, методом ИФА — 6 721).

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Автор: Олег Давыгора