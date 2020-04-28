Депутаты просят Шмыгаля ослабить карантин в регионах с наименьшим количеством инфицированных

На фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризис, убеждены в "Слуге народа".

Треть депутатов из партии «Слуга народа» обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин «там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно».

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

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По мнению Кравчук, «пожар нужно тушить там, где горит»: «То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской – всего 22», – говорится в сообщении.

Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными, подчеркнула депутат.

«Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризис. Большинство населения фактически осталось без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза», – пояснила она.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 12 марта введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. В частности, с 19 марта была приостановлена работа метрополитена, а наземный общественный транспорт перевозит граждан только по специальным пропускам.

22 апреля Кабинет министров Украины принял решение продлить действие карантина до 11 мая.