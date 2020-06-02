В Минздраве рассказали, что будет с карантином в Украине после 22 июня
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет с карантином в Украине после 22 июня - даты, до которой предварительно действуют ограничения.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
"Сейчас он будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - отметил Ляшко.
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Он также рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения по снятию карантинных ограничений.
"Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс", - заявил Ляшко.
Как сообщал УНИАН, 1 июня в Украине начал действовать новый этап ослабления карантина.
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