Адаптивный карантин в Украине будут вводить в отдельных городах или регионах - Шмыгаль

Сегодня Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

Так называемый «адаптивный» карантин в Украине после 11 мая могут вводить в отдельных городах или регионах в случае вспышек коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабинета министров Украины.

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"Мы будем говорить о том, что, если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения. Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и в Киеве, в частности, должны детально изучить эпидемическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения отдельно, руководствуясь теми данными, которые будут на тот момент требовать тех или иных решений", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.