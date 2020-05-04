Правоохранители открыли уголовное производство из-за ослабления карантина в Мукачево

Как заявляют в Закарпатской ОГА, мукачевские предприниматели решили не начинать работу своих объектов до завершения карантина.

Закарпатские правоохранители расследуют решение мукачевских чиновников относительно ослабления карантинных мероприятий в городе.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Ее председатель Алексей Петров обратился к правоохранителям из-за решения противоэпидемической комиссии, которым разрешено возобновить работу вещевого рынка и торговых центров Мукачево.

"Прокуратура по данному факту зарегистрировала уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением)", - сообщили в ОГА.

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В течение понедельника полицейские проводили в Мукачево профилактическо-разъяснительную работу с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.

"Также, по информации мукачевцев, сегодня предприниматели вещевого рынка и торгово-развлекательного центра в Мукачево сами отказались начинать работу, пока в стране продолжается карантин. Несмотря на решение мукачевской мэрии, вещевой рынок у вокзала и торгово-развлекательный центр "Щодня" не работали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако ослабил его.

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