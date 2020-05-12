Ослабление карантина: во Львове начали открываться рестораны (видео)
На львовской площади Рынок - самом популярном у туристов месте, с самого утра рестораны и кафе начали выносить столики на улицу, монтировать террасы, раскладывать зонтики.
Все это дезинфицировали, а еще не выпускали из рук рулетку, ведь расстояние между столиками должно быть не меньше полутора метров, говорится в сюжете ТСН.
Также на входах в кафе ставят так называемые санитарные посты - там дезинфектор, перчатки и правила посещения ресторана. "Когда гости к нам приходят, мы отмеряем метку, чтобы они ждали своей очереди", - утверждают в ресторане.
"Мы готовы поставить немного столиков, а дальше будем все мерять и смотреть, думаю, сюда столиков 6 гарантированно влезет, дальше будем озеленять, чтобы душевно выходить из того состояния карантина", - говорит руководитель ресторана Юрий Кандя.
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Уже есть первые клиенты летних площадок, они снимают маски и попивают кофе. По городу гуляют туристы - это жители соседних областей. "Приехали из Луцка, наверное уже не выдержали, хотели просто развеяться. Просто подышать свежим воздухом, увидеть Львов не такой массовый, не тогда, когда много людей", - рассказывают туристы.
Сейчас во Львове уже можно идти в парки, скверы и музеи под открытым небом, пить кофе на свежем воздухе. Открылись непродовольственные магазины, кроме магазинов одежды и обуви. Салоны красоты, визовые центры, библиотеки и музеи пока под запретом. Сегодня, собственно, будут решать, разрешать ли им работать.
"Если говорить о полномасштабном открытии гостиниц, нами наработан с ними отдельный протокол, который касается дополнительного скрининга. Отказ от шведского стола", - говорит Садовый.
Транспорт в городе работает без изменений в формате специальных перевозок. А вот в области ситуация другая, там решили отсрочить смягчение карантина до 15 мая.
Как сообщал УНИАН, в Украине вступили в силу некоторые послабления карантина с 11 мая. В частности, откроются парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобное.
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