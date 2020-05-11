Одна из областей отказалась ослаблять карантин с 11 мая

За минувшие сутки с подозрением на коронавирус на Львовщине госпитализировали 13 человек.

Из-за увеличения новых случаев заражения коронавирусом в Львовской области перенесли ослабление карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о продлении карантина без послаблений до 15 мая.

"Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15", - заявил глава ОГА Тарас Грень.

За минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 54 жителей Львовщины.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обнародовал постановление об ослаблении карантинных ограничений с 11 мая. В частности, разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, заведений бытового обслуживания, адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продолжил его до 11 мая. 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

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