Кабмин определился, как контролировать самоизоляцию людей с помощью приложения "Дия"

Контроль за соблюдением условий самоизоляции будет осуществляться с помощью проверки соответствия фото лица человека и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования.

Кабинет министров обнародовал порядок контроля за самоизолированными лицами с помощью электронного приложения "Дія".

Об этом говорится в постановлении от 22 апреля 2020 года № 291, которое обнародовано на Правительственном портале.

Сообщатся, что текущий контроль за пребыванием лица в месте самоизоляции будет осуществляться по выбору одного из двух способов. Первый заключается в контроле работниками Национальной полиции, Национальной гвардии в соответствии с внутренним порядком мер по контролю за самоизоляцией, государственных учреждений эпидемиологического профиля Минздрава, уполномоченными органами местного самоуправления должностными лицами, а второй - с помощью системы через мобильное приложение.

"Лицо считается выбравшим осуществление контроля с помощью системы через мобильное приложение с момента авторизации в нем. До момента авторизации текущий контроль осуществляется работниками Национальной полиции, Национальной гвардии, государственными учреждениями эпидемиологического профиля Минздрава, должностными лицами уполномоченных органами местного самоуправления. Текущий контроль за соблюдением условий самоизоляции с использованием мобильного приложения осуществляется с помощью совокупности информации, в частности проверки соответствия фотографии лица эталонной фотографии, сделанной во время установки мобильного приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования", - говорится в документе.

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Отмечается, что после установки мобильного приложения в случайные промежутки времени в течение дня лицо получает сообщение (push-сообщение). В случае получения сообщения лицо должно в течение 15 минут с помощью мобильного приложения сделать фото своего лица.

Отмечается, что в случае несоответствия геолокации или фотографии, отсутствия связи с мобильным приложением, удаления, установления ограничений по передаче информации с помощью мобильного приложения, в органы Нацполиции направляется уведомление о случае нарушения условий самоизоляции. Отправка сообщения является основанием для дальнейшего осуществления органами полиции, Национальной гвардии контроля за соблюдением обязательства самоизоляции.

«Текущий контроль за соблюдением правил самоизоляции работники Национальной полиции, Национальной гвардии, государственных учреждений Минздрава эпидемиологического профиля, уполномоченные органами местного самоуправления должностные лица осуществляют путем проведения проверки фактического наличия соответствующих категорий граждан по указанным ими адресам самоизоляции», - говорится в постановлении.

Кроме того, с целью контроля за соблюдением правил самоизоляции на улицах, в парках, других общественных местах работники полиции и Нацгвардии, уполномоченные органами местного самоуправления работники осуществляют выборочную проверку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус. С помощью электронной системы они могут проверять, нуждается ли лицо в самоизоляции.

Лица, не имеющие возможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, сообщают о невозможности получить попечительство органам социальной защиты населения или вносят самостоятельно информацию с помощью мобильного приложения.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля правительство приняло решение продлить карантин до 11 мая.

Также Кабмин утвердил порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, в частности доработано приложение "Дия" для проведения контроля за лицами, находящимися в самоизоляции.

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