В Одессе ослабление карантина не коснулось только театров и отелей (видео)

В целом, Одесса выглядит так, будто уже начался курортный сезон.

В Одессе в понедельник, 11 мая, заработало почти все - и магазины одежды, и салоны красоты и парикмахерские.

Фактически под запретом только гостиницы, кинотеатры и театры, говорится в сюжете ТСН.

В целом, Одесса выглядит так, будто уже начался курортный сезон. Погода в Одессе к тому же подарила людям возможность выйди из квартир на улицу. Море на пляже в Лузановке с красивыми волнами. Так что люди потянулись туда за тем, за чем скучали два месяца. Гуляли, загорали и даже купались.

"Уже немножко надоело сидеть в квартире и тяжело с детьми очень в квартире, немножко смягчили карантин, мы решили прийти уже на такой общий пляж", - говорят отдыхающие.

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На побережье заработали летние площадки ресторанов. Тут уже много людей, единственное что столики - на расстоянии друг от друга и официанты в непривычной одежде. Чтобы открыться после двух месяцев ограничений, им пришлось выполнить необходимые условия.

"Антисептик - повсюду в туалетах, при входе. В туалет пускаем в заведении по одному человеку. Выдача, которая на вынос, разметка полтора метра. Ну и естественно, что маски, перчатки, очки", - говорит администратор ресторана Юлия.

На главной одесской улице Дерибасовской сегодня яблоку негде упасть. Правда в масках - единицы. Заработала здесь и традиционная ярмарка, но всем, кто заходит на территорию меряют температуру и просят надеть маски. Заработали и сувенирные лавки, а продавщицы уверяют, что Одесса всех ждет в гости.

Как сообщал УНИАН, в Украине вступили в силу некоторые послабления карантина с 11 мая. В частности, открылись парки и скверы, разрешена работа летних площадок ресторанов и кафе, парикмахерских, стоматологических кабинетов, и тому подобное.

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