"Мы все умрем": Святогорская лавра УПЦ МП продолжает игнорировать меры безопасности (видео)

На территории Лавры проживают свыше 500 человек.

В Святогорской лавре, которая принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата, продолжают игнорировать меры безопасности из-за распространения коронавируса.

Как сообщается в сюжете ТСН, эта Лавра, расположенная в Донецкой области, является сейчас единственной в Украине, которую до сих пор не закрыли на карантин. Ранее были закрыты Киево-Печерская и Почаевская лавры.

Богослужения в Лавре проводят без масок, там также по-прежнему проводят процедуру целования икон и прикладывания к кресту. Журналисты зашли в храм как туристы, но очень выделялись среди местных, поскольку были одними из немногих, кто надел на лицо маску.

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На входе, который охраняют "казаки" журналистке сразу советуют повязать на бедрах платок и снять "ненужную" маску. "Заставляют, как полиция, то одеваем, а так – вы видите – все без масок", - говорят на входе.

Во время службы в помещении заметили около двух сотен человек, которые не соблюдают необходимой дистанции. К иконам прикладывают маленьких детей и даже речи нет ни о масках или перчатках, ни про дезинфекцию, говорится в сюжете.

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений свою паству успокаивает: "Один батюшка очень интересные слова сказал: "А что будет? - Мы все умрем".

Местная власть не видит никакой проблемы в скоплении людей в лавре, говорят, здесь живет 400 монахов и 200 переселенцев.

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