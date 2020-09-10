Дети были отправлены на самоизоляцию по рекомендациям врачей-эпидемиологов.

В Украине с начала нового учебного года ученики 145 классов из 199 тыс. 704 классов были отправлены на самоизоляцию из-за выявленных случаев COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Начиная с 1 сентября, наши дети пошли в школу. У нас на сегодня 145 классов из 199 тыс. 704 по стране было отправлено на самоизоляцию», - заявил он.

Степанов добавил, что ученики этих 145 классов были отправлены на самоизоляцию по рекомендациям врачей-эпидемиологов во время проведений эпидрасследований.

Обучение в условиях пандемии в Украине: что известно

25 августа на сайте Минздрава обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19.

В соответствии с рекомендациями, для учащихся 1-4 классов вход и передвижение по помещениям учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора.

В регионах, входящих в «оранжевый» уровень эпидопасности, педагогам в процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использовать защитные щитки.

Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, предусматривающих объединение нескольких классов, не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками.

В регионах «оранжевого» уровня наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец учреждения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на время установки соответствующего уровня эпидемической опасности.

В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников все остальные учащиеся или студенты соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции.

Основным мероприятием гигиены рук в условиях учебного заведения является их мытье с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

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Автор: Константин Гончаров