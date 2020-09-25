Сейчас в столице из-за COVID-19 закрыты на карантин 6 школ и почти 300 классов в 126 школах.

В Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 закрыты на карантин 6 школ полностью и 296 классов в еще 126 школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Коронавирус в школах Киева

«На сегодня в городе закрыты на карантин 6 школ из-за случаев заболевания среди учителей. В 126 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 296 классов, где есть больные ученики», - сказал мэр.

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Он отметил, что всего в Киеве сейчас 331 больной коронавирусом школьник и 174 педагога.

«В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 22 группы. Один сад, в Печерском районе, закрыт на карантин», - добавил Кличко.

По его информации, наполненность детей в детсадах сегодня составляет более 56%.

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Также мэр опроверг слухи, что город с 1 октября якобы собирается закрыть учебные заведения на карантин.

"Эта информация не соответствует действительности. Подчеркну: школы и садики и в дальнейшем работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных», - сказал Кличко.

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Ученики, которые целыми классами попали на двухнедельную самоизоляцию или стали контактными лицами, могут вернуться за парты только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Образовательные учреждения в Украине могут самостоятельно формировать график учебного процесса, в том числе принимать решение о каникулах.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки количество больных COVID-19 увеличилось на 380 человек, 9 человек умерли. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045. Среди вновь выявленных за последние сутки больных: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 12 девочек от четырех месяцев до 16 лет, а также 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 17 мальчиков от двух до 17 лет.

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Автор: Инна Андалицкая