Ляшко объяснил, будут ли массово закрывать школы на карантин с 1 сентября

Школы будут закрывать в "красной зоне", поясняет главный санврач Украины.

В Украине с 1 сентября не стоит ожидать массового закрытия школ из-за карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

В частности, на вопрос, что будет со школами, Ляшко ответил, что они заработают с 1 сентября в обычном режиме.

"Только там, где будет "красная зона", будут закрываться школы. "Красная зона" в этих районах - это не будет что-то чрезвычайное. Мы уже знаем, что такое эпидпорог - условный эпидпорог не такой, какой всегда был для гриппа и других сезонных заболеваний", - сказал он.

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Главный санврач пояснил, что, если школа оказывается в "красной зоне", она закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается.

"Тотального закрытия школ на территории страны не будет, если не будут превышены пороги по гриппу и гриппоподобным заболеваниям. У нас ежегодно закрываются в областях школы из-за повышения заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Там четкая методология, и у нас ежегодно публикуется бюллетень по гриппу и гриппоподобным заболеваниям, который показывает уровень заболеваемости гриппом, и от этого мы уже отталкиваемся", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов допускает смешанный формат обучения в школах с 1 сентября.

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