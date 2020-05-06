"Люди насмехаются над нами": одесский мэр объявил о завершении карантина в городе

По словам Труханова, одесситы во время карантина "особо не напрягались".

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что карантин в городе фактически завершен.

Об этом он сказал в интервью "Стране".

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", - заявил градоначальник.

Объясняя свои слова, Труханов отметил, что оставшиеся ограничения, которые не смогли соблюдать в жестком режиме, теперь не удержать.

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"Найти вот эту грань – кому можно работать, а кому нельзя, - вообще невозможно. Плюс к этому разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях. Мы говорим людям "то-то нельзя", а сегодня я услышал по радио новость, что областной штаб из бизнесменов, который был создан по просьбе президента для противодействия распространению коронавируса, прекращает работать", - отметил он.

"Глава этого штаба Андрей Ставницер заявил о том, что штаб закрыт – в связи с тем, что у нас уже не будет всплеска заболеваемости. Считайте это объявлением о том, что карантин закончен. Ну, как это? Если главный санитарный врач тоже говорит, что у нас уже не будет всплеска... Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом. Я понимаю всю безысходность этой ситуации. Сегодня они дали нам самостоятельность, а теперь, если вдруг что-то случится, отвечать будем мы. Так не надо было тогда указания давать – закрывать рынки, открывать рынки... Люди уже насмехаются над нами", - рассказал Труханов.

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Он также добавил, что в городе ждут открытия туристического сезона и готовят к нему одесские пляжи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе коронавирус выявили у акушерки роддома.

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