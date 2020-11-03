В состав рейдовых мобильных групп входят полицейские и представители местных органов власти.

В Одесской области для контроля по соблюдению карантина созданы специальные рейдовые мобильные группы.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, в их состав входят полицейские и представители местных органов власти.

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«Такое решение (по созданию групп - УНИАН) принято после очередного перераспределения Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций населенных пунктов по карантинным зонами», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки совместные мобильные группы провели около 40 рейдов по торговым учреждениям и заведениям общественного питания. Проверка показала, что почти каждый второй субъект хозяйствования во время работы не придерживается установленных карантинных правил.

На правонарушителей составлено 17 протоколов по ст. 44-3 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полицейские отмечают, что контроль за соблюдением противоэпидемических ограничений будет происходить постоянно, пока не пройдет угроза коронавируса.

Карантин в Одессе и области: что известно

Согласно заключению вышеназванной комиссии, по уровню опасности большинство населенных пунктов Одесской области оказалась в «оранжевой» зоне. Это города Одесса, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Южный, а также Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Измаильский, Килийский, Кодымский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Ренийский, Раздельнянский, Тарутинский и Ширяевский районы области.

В «красную зону» попали города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы.

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Автор: Лариса Козовая