На утро 7 сентября в Одесской области зарегистрированы 8525 случаев COVID-19.

Одесская областная государственная администрация из-за распространения COVID-19 настаивает на усилении в регионе карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

«Сегодня мы обратились в комиссию по ТЭБ и ЧС для возвращения сценария «апрельского» карантина. Наверное, тогда будет немного легче и медикам. Войдем в карантин, чтобы люди поняли. Что должны жить с этим вирусом. Есть скопление людей - надели маски, зашли в магазин - надели маски…», - заявила чиновница.

Коронавирус в Одессе: что известно

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 7 сентября в Одесской области зарегистрировано 8525 случаев COVID-19. Из них 3654 человека - жители Одессы.

2 сентября, в Одессе праздновали День города. Несмотря на карантин, тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице и на прилегающем к ней Приморском бульваре на праздничный гала-концерт. Люди находились близко друг к другу, без сохранения социальной дистанции. Кроме этого, защитные маски практически никто не одел.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что нарушения мер безопасности во время празднования приведет к увеличению числа больных коронавирусом.

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Автор: Лариса Козовая