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Одесситы массово встречают выход из карантина в ночных клубах и ресторанах (видео)

02:57, 25 мая 2020
Общество
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В Одессе ослабили карантин / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, ночные клубы города набились под завязку, к открытию сезона даже устроили салют. Как тюлька в банке сидели и посетители некоторых ресторанов.

"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", - отчитал горожан городской голова Геннадий Труханов.

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Пляжный сезон должен стартовать в Украине 1 июня. Арендаторы начали подготовку пляжей - исправляют поврежденное зимними штормами, подкрашивают, завозят лежаки и матрасы. Как именно будут контролировать соблюдение ограничений на одесских пляжах в разгар сезона, пока не известно. Вероятнее всего, будут делать физические препятствия - ограждения, ограничительные ленты, нарушителей – штрафовать.

Ученые исследовали, что коронавирусы боятся соленой морской воды. А в купе с солнцем тем более. В проточной воде рек подхватить коронавирус тоже маловероятно. Сильные течения быстро все уносят, а вот озера – могут представлять опасность.

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