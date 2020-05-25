Одесситы массово встречают выход из карантина в ночных клубах и ресторанах (видео)
В Одессе местные жители восприняли ослабление карантина за отмену, ринувшись в рестораны и ночные клубы.
Об этом сообщает ТСН.
Как отмечается, ночные клубы города набились под завязку, к открытию сезона даже устроили салют. Как тюлька в банке сидели и посетители некоторых ресторанов.
"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", - отчитал горожан городской голова Геннадий Труханов.
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Пляжный сезон должен стартовать в Украине 1 июня. Арендаторы начали подготовку пляжей - исправляют поврежденное зимними штормами, подкрашивают, завозят лежаки и матрасы. Как именно будут контролировать соблюдение ограничений на одесских пляжах в разгар сезона, пока не известно. Вероятнее всего, будут делать физические препятствия - ограждения, ограничительные ленты, нарушителей – штрафовать.
Ученые исследовали, что коронавирусы боятся соленой морской воды. А в купе с солнцем тем более. В проточной воде рек подхватить коронавирус тоже маловероятно. Сильные течения быстро все уносят, а вот озера – могут представлять опасность.
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