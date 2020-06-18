Жесткий карантин в некоторых областях могут ввести уже с 22 июня

Это наихудший сценарий реагирования на распространение вируса.

Министерство здравоохранения планирует вернуть жесткий карантин с 22 июня в областях с наихудшими показателями заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге 18 июня сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что это наихудший сценарий реагирования на распространение вируса. При этом он заверил, что пока нет необходимости «закрывать на карантин всю страну».

Читайте такжеГлавные новости Украины за 18 июня: законопроект о ВНО и антирекорд новых случаев коронавируса

«Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать», – пояснил Ляшко.

В то же время в Минздраве заявили, что вероятность лета в Украине без карантина «достаточно высокая».

«Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное – придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина», – добавил он, подчеркнув, что в крайнем случае отдельные области вернутся к суровым ограничениям.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 829 человек, зафиксировано 23 летальных случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram