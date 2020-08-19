В Минобразования рассказали, в каких регионах дети не пойдут в школы

По словам Сергея Шкарлета, в учебных учреждениях будут обязательными температурный скрининг и ношение масок.

Исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, в каких регионах дети не пойдут в школы 1 сентября.

Читайте такжеКиев ужесточает карантин: что с сегодняшнего дня запрещено, правила и условия "желтой" зоныО сценариях начала и развития нового учебного года он рассказал в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».

«Все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Украине… Наши основные сценарии (как будет проходить новый учебных год – УНИАН) построены на постановлениях Кабинета министров Украины, – заявил Шкарлет. - Мы все высказываем лозунг, что дети должны пойти в школы. В школу не пойдут лишь те, кто попадут в «красную» зону. В этой части в связи с этим технологии образования будут в смешанном режиме производиться».

Какие новшества ждут учеников

По словам и.о. министра Шкарлета, в учебных учреждениях обязательными будут:

измерение температуры,

соблюдение гигиенических норм,

ношение масок.

Кроме того, Минобразования будет рекомендовать разделять входы для учеников разных возрастных категорий, а также ограничивать перемещение детей по разным кабинетам.

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Автор: Катерина Шварц