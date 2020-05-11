Оккупанты продлили режим самоизоляции в Крыму до конца весны

Крымчанам сейчас можно выносить мусор, выгуливать собак и ходить в магазин.

Оккупанты продлили режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за коронавируса, до 31 мая.

Об этом идет речь в "указе" так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, передает "Крым.Реалии".

"11 мая" заменить словами "31 мая", – сказано в "документе".

Также вводится обязательный масочный режим в Крыму с 12 мая.

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"Крымчанам по-прежнему разрешается покидать жилье только для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу при наличии соответствующего разрешения", - сказано в сообщении.

В оккупированном Севастополе режим самоизоляции будет действовать до 17 мая.

Сейчас в Крыму зафиксировано 168 случаев коронавируса, а в Севастополе - 126.

Как сообщал УНИАН, ранее в прокуратуре АРК заявили, что тысячи украинцев в Крыму могут потерять свои земельные участки из-за указа Путина.

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