Оккупанты продлили режим самоизоляции в Крыму до конца весны
Оккупанты продлили режим самоизоляции, введенный в Крыму из-за коронавируса, до 31 мая.
Об этом идет речь в "указе" так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова, передает "Крым.Реалии".
"11 мая" заменить словами "31 мая", – сказано в "документе".
Также вводится обязательный масочный режим в Крыму с 12 мая.
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"Крымчанам по-прежнему разрешается покидать жилье только для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу при наличии соответствующего разрешения", - сказано в сообщении.
В оккупированном Севастополе режим самоизоляции будет действовать до 17 мая.
Сейчас в Крыму зафиксировано 168 случаев коронавируса, а в Севастополе - 126.
Как сообщал УНИАН, ранее в прокуратуре АРК заявили, что тысячи украинцев в Крыму могут потерять свои земельные участки из-за указа Путина.
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