В Кривом Роге власти призвали учителей не занижать школьникам оценки во время карантина
Педагогов Кривого Рога призвали толерантно оценить учеников за время дистанционного обучения.
Как передает 34 канал, об этом заявила начальница департамента образования и науки Криворожского горисполкома Татьяна Крипак.
Чиновница призвала не занижать оценки ученикам. По ее словам, это позволит избежать стрессовых ситуаций у детей и подростков в непростой ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.
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"Дети находились в ограниченном общении, в том числе и с вами, уважаемые педагоги. Также они были без общения со своими одноклассниками и друзьями. Взвесьте на то, что департамент и отделы образования смогли провести аттестацию педагогов онлайн. Поэтому я призываю вас толерантно и доброжелательно подойти к оцениванию наших детей", - отметила Татьяна Крипак.
Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве образования и науки рассказали, как и когда закончится нынешний учебный год в школах из-за вчерашнего решения о продлении карантина.
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