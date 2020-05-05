В Кривом Роге власти призвали учителей не занижать школьникам оценки во время карантина

Чиновники полагают, что это поможет избежать стрессов среди подростков из-за сложившейся ситуации.

Педагогов Кривого Рога призвали толерантно оценить учеников за время дистанционного обучения.

Как передает 34 канал, об этом заявила начальница департамента образования и науки Криворожского горисполкома Татьяна Крипак.

Чиновница призвала не занижать оценки ученикам. По ее словам, это позволит избежать стрессовых ситуаций у детей и подростков в непростой ситуации, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.

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"Дети находились в ограниченном общении, в том числе и с вами, уважаемые педагоги. Также они были без общения со своими одноклассниками и друзьями. Взвесьте на то, что департамент и отделы образования смогли провести аттестацию педагогов онлайн. Поэтому я призываю вас толерантно и доброжелательно подойти к оцениванию наших детей", - отметила Татьяна Крипак.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве образования и науки рассказали, как и когда закончится нынешний учебный год в школах из-за вчерашнего решения о продлении карантина.

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