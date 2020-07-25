В Киеве закрылся на карантин монастырь ПЦУ

В монастыре не уточнили, сколько именно человек заболели COVID-19.

Свято-Феодосиевский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины, который расположен в Киеве на Печерске, объявил о закрытии на карантин в связи с выявлением случаев COVID-19.

Читайте такжеКабмин обнародовал постановление о продлении карантина до конца лета: какие изменения предусмотрены

Об этом сообщается на странице монастыря в Facebook.

«Из-за установления среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтвержденным заболеванием коронавирусом, согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения», - говорится в сообщении.

В монастыре не уточнили, сколько именно человек заболели COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 106 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев выявлено в Ривненской и Львовской областях и в Киеве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram