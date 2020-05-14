В Киеве на нарушителей карантина составили почти 1,2 тысячи протоколов

Карантин в Украине длится уже два месяца.

В Киеве с начала введения ограничительных мер полиция составила на нарушителей карантина почти 1,2 тыс. проколов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте такжеС 22 мая: в Минздраве уточнили, что будет предусматривать второй этап ослабления карантина

«Контроль за соблюдением ограничительных правил возложен на полицию. Правоохранители патрулируют публичные места, парки и скверы, улицы города. И они же составляют протоколы в отношении нарушителей. Мы, конечно, обращались и обращаемся по поводу необходимости контроля за соблюдением правил. - В столице до сих пор нет муниципальной полиции, на чем мы настаиваем уже несколько лет. Ни прошлый состав, ни этот так и не принял закон о муниципальной полиции, которая обеспечивала бы правопорядок на улицах украинских городов», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что с начала мая в столице составили 86 протоколов в отношении нарушителей. А за праздничные дни 8-9 мая - всего 6 протоколов, только за грубые нарушения.

По словам мэра, понимая, что люди устали от карантина, патрульные в основном проводили с нарушителями профилактические беседы.

«Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы возле памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги. В связи с ограничениями правоохранители пропускали на территорию парков по два человека с определенным промежутком времени. И с требованием соблюдения дистанции в полтора метра. И выдавали защитные маски тем, у кого их не было. Спасатели каждый час проводили дезинфекцию на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной славы», - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. С 11 мая Кабмин отменил некоторые ограничительные меры.