В Киеве детские лагеря в школах планируют открыть не раньше июля, а детские секции - в сентябре

Мэр отметил, что торгово-развлекательные центры планируют открыть до конца этой недели, однако детские развлекательные зоны в ТРЦ пока не будут работать.

Детские лагеря в школах планируют открыть не раньше июля, а детские секции - в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах, но это перспектива июля, к сожалению, не раньше. О детских секциях - восстановление их работы запланировано на сентябрь", - рассказал он.

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Мэр отметил, что детские развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах пока не будут работать.

"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже до конца этой недели, но детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Одновременно правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных постановлением правительства.

Напомним, по состоянию на 25 мая в Киеве количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 29 человек. На сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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