Очереди за кофе: киевлянам после длительного перерыва начали продавать еду и напитки "на вынос" (фоторепортаж)

Под некоторыми небольшими кофейнями в центре Киева можно было увидеть очереди.

В Киеве после длительного перерыва разрешили продавать еду и напитки, однако в режиме "на вынос".

Соответствующее решение накануне приняли в КГГА.

Сегодня возле небольших кафешек, которые успели начать работу, местами наблюдались очереди за напитками. Кое-где люди в них не соблюдали требований по дистанции, стоя в очереди рядом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 мая, Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице официально разрешили работать кафе "на вынос". В то же время мэр Киева признал, что некоторые рестораны и кафе продолжали работать в условиях карантина.

На днях на Майдане Независимости в Киеве несколько десятков представителей малого бизнеса из разных регионов вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу в период карантина. Демонстранты требовали предоставить им возможность работать, а также установить упрощенную систему налогообложения.

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