В случае резкого ухудшения ситуации с COVID-19 Киев вернется к более жесткому карантину

Мэр столицы отметил, что первый этап смягчения карантина является тестом для граждан на готовность жить по правилам.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в случае резкого ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 произойдет возврат к более жестким карантинным ограничениям.

Об этом мэр столицы сообщил во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что с сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. В частности, речь идет о возобновлении работы магазинов площадью до 300 кв. м, парикмахерских, салонов красоты, летних террас кафе и ресторанов, небольших производств и других учреждений. Также открылись 27 продовольственных рынков, однако торгово-развлекательные центры еще не работают.

"Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности, соблюдать которые должны все без исключения. К сожалению, многие киевляне сами себе сняли ограничения и продолжают ходить в парки, на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдая элементарных правил безопасности", - заявил Кличко.

По словам мэра, Киев сейчас чувствует последствия этих "радостей жизни" - и после Пасхи, и во время майских праздников.

"На днях были три выходных. И в столице происходили просто массовые гуляния! Хоть мы и призвали дождаться послаблений и соблюдать правила безопасности. Некоторые сейчас спрашивает: а зачем был нужен карантин. Поясню еще раз. Мы его ввели вовремя и не допустили стремительного распространения вируса и так называемого инфекционного взрыва, как это произошло в других странах. У нас не умерло столько людей, не «легла» медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия - мягко говоря, глупо", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что послабления в городе будут вводить постепенно, чтобы понять, где существуют основные риски и где могут быть вспышки заболевания.

"Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не хочу пугать и не пугаю. Но если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - иного выхода, как вернуться к ограничениям у нас, к сожалению, не будет", - заявил Кличко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Киеве подтверждено 59 новых случаев COVID-19. По состоянию на сегодня в столице 1930 человек больных коронавирусом.

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