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Найдите хоть одного в маске: в сеть попало видео многолюдной вечеринки в элитном киевском ресторане

14:32, 19 июля 2020
Общество
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Масочный режим не соблюдался и персоналом заведения / скриншот из видео

Видео с ночной тусовки опубликовано в Telegram-канале «Киев сейчас».

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Судя по видео, все гости были без масок, а о соблюдении социальной дистанции нечего и говорить.

Также в кадрах, выложенных в сеть гостями, видно, что масочный режим не соблюдался и персоналом заведения.

Как сообщал УНИАН, на днях ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на введенные Кабмином карантинные ограничения.

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