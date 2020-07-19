Найдите хоть одного в маске: в сеть попало видео многолюдной вечеринки в элитном киевском ресторане

Судя по видео, все гости были без масок, а о соблюдении социальной дистанции нечего и говорить.

Ресторанный комплекс Queen Kyiv нарушил карантин, устроив многолюдную вечеринку, которая продолжалась до утра.

Видео с ночной тусовки опубликовано в Telegram-канале «Киев сейчас».

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Судя по видео, все гости были без масок, а о соблюдении социальной дистанции нечего и говорить.

Также в кадрах, выложенных в сеть гостями, видно, что масочный режим не соблюдался и персоналом заведения.

Как сообщал УНИАН, на днях ресторан "Велюр", принадлежащий народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься в ночное время, несмотря на введенные Кабмином карантинные ограничения.

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