В попавшем в "желтую" зону Киеве с понедельника усилят карантинные ограничения

Заполненность коек в медучреждениях Киева, где лечат больных COVID-19, составляет уже более 52%.

В столице с понедельника, 17 августа, вводятся усиленные ограничения в соответствии с требованиями «желтой» зоны эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко.

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«Из-за роста количества больных - по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям - Киев оказался в «желтой» зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%. И составляет сегодня 52,2%», - сообщил Кличко.

По словам мэра, в столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями.

Так, будет запрещено: пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты - масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе (организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее полутора метров, если участники размещены стоя).

Также возвращается требование о заполненности залов кинотеатров и учреждений культуры не более, чем на 50% мест, а общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Как отметил Кличко, Киев готовит медицинские учреждения «второй волны» для приема и лечения больных COVID-19.

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В июле Кличко информировал, что в медучреждениях «первой волны» - в 8-ми больницах и 2-х роддомах, организовано почти 900 койкомест для больных коронавирусной инфекцией. И еще 800 коек подготовлены в больницах «второй волны».

По состоянию на 1 июля столичные больницы «первой волны» для приема больных COVID-19 были заполнены на 31%. А на сегодня - почти на 50%.

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Автор: Инна Андалицкая