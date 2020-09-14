На прошлой неделе группы контроля составили 71 протокол по результатам проверки 280 ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы.

В Киеве каждое четвертое общественное заведение работает с нарушениями карантинных ограничений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информируя о результатах проверки на прошлой неделе общественных заведений столицы по соблюдению правил эпидбезопасности.

«В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За прошедшую неделю представители Госпродпотребслужбы и «Муниципальной охраны» совместно с полицией проверили 280 ресторанов и кафе, магазинов и рынков Киева. Составили 71 протокол о нарушениях. То есть каждый четвертый субъект хозяйствования работает с нарушениями. И это при росте числа заболевших в городе», - подчеркнул он.

Кличко подчеркнул, что усиление ограничений, если их введут, ударит, в первую очередь, по самим предпринимателям.

«Поэтому призываю всех работать, соблюдая правила безопасности и определенные регламенты», - добавил он.

Карантин в Киеве: что известно

С сегодняшнего дня в Киеве усилили карантин, введя дополнительные ограничения. Из-за роста количества больных на коронавирус столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, какие плановые госпитализации и операции разрешены в "оранжевой" зоне.

За минувшие сутки в Киеве COVID-19 заболели 168 человек. На сегодня в столице уже 17 429 случаев COVID-19. С начала пандемии 5 326 киевлян выздоровели, 272 – умерли.

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Автор: Инна Андалицкая