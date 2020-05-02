Рестораторы устроили "летнюю террасу" под ОП и требуют "пересмотреть велюровый карантин" (фото)

Митингующие требовали пересмотреть "велюровый карантин", во время которого "своим" работать можно, а другим - нет.

Украинские рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

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Об этом сообщает «Зеркало недели».

Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед президентским офисом столики и стулья, приглашая всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки. Приглашение получил и президент Украины Владимир Зеленский, однако не вышел пообщаться с киевскими рестораторами.

Своим мероприятием представители ресторанного бизнеса страны хотели побудить власть позволить работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Митингующие развернули плакат, на котором призвали "пересмотреть велюровый карантин", отсылая тем самым к недавней истории с рестораном народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко "Велюр", в котором, вопреки запрету правительства, обслуживались клиенты во время карантина.

Как сообщал УНИАН, в выпуске программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан «Велюр», который связывают с народным депутатом от «Слуги народа» Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

В ответ сам депутат написал в своем Instagram: «Журналисты «Бигус.инфо» якобы поймали меня «на горячем» возле ресторана «Велюр» и косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само по себе это не так».

«Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко», - написал он.

Тищенко заверил, что строго соблюдает карантинные меры, и уверен, что «только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции».

«В «Велюре» я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни», - заявил Тищенко.

Он добавил, что ему сейчас «невероятно стыдно» от того, что его «редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными».

28 апреля полиция проверила информацию СМИ о работе ресторана «Велюр» во время карантина. Как сообщил сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора, администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь.

«В заведении посетителей не было. Там находились несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина», - сказал Вернигора.

30 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказал мнение, что Тищенко должен быть наказан за работу своего ресторана во время карантина.

Кроме того, по его мнению, «политически» Тищенко должен иметь «двойную ответственность», поскольку он не просто гражданин Украины, а он народный депутат.