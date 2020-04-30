Пятидесятый день карантина в Киеве: пробки на дорогах и толпы в парках (видео)
С начала недели в Киеве наблюдаются значительные автомобильные пробки, а с наступлением почти летнего тепла увеличилось и количество пешеходов на улицах, особенно в скверах и парках.
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Корреспонденты ТСН свидетельствуют – люди выходят на улицы целыми семьями и часто нарушают установленные правительством ограничения. В столичных зонах отдыха в последнее время по вечерам людно, как в выходные. Горожане откровенно признаются, что вышли на улицу просто так, чтобы прогуляться.
Сами же киевляне в общении с журналистами говорят – терпения сидеть дома без работы больше нет.
Мэр Киева Виталий Кличко в связи с этим предупредил: если в столице будет новая вспышка коронавируса, пенять надо будет только на самих себя.
Напомним, Кабинет министров на сегодня продлил карантин до 11 мая.
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