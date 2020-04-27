Очереди с рассвета: столичные пенсионеры, несмотря на карантин, штурмуют банки и почтовые отделения (видео)

Люди приходят в отделения, не желая оплачивать услуги в онлайн-режиме: некоторые опасаются мошенников.

Пенсионеры в Киеве, которым власть ранее рекомендовала соблюдать карантин и сидеть дома, штурмуют банковские и почтовые отделения, временами занимая очередь еще на рассвете.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Некоторые из них приходят для оплаты коммунальных услуг, другие хотят получить обещанную во время карантина надбавку к пенсии. Со стороны очереди напоминают митинги под отделениями.

Ажиотаж наблюдается и под некоторыми отделениями "ПриватБанка"

Одна из пенсионерок рассказала, что решила прийти за деньгами самостоятельно, несмотря на то, что доплату можно получить на карту либо от почтальона.

"В почту пускают по одному, в очереди все тщательно следят за очередью. К банку же очередь занимают за три часа до открытия", - говорится в сюжете.

Объясняя, почему идут платить за коммуналку самостоятельно, некоторые люди говорят, что боятся мошенников.

"Одни же мошенники, как обворовывают людей с коммуналками, показывают по телевизору. Надо, чтобы бумагу мне дали на руки и я спокойна", - говорит женщина.

Также отмечается, что оплатить квитанцию вживую некоторые в очереди уже пытаются несколько дней.

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