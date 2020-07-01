Карантин в Киеве: нардепы предлагают не ограничивать работу кинотеатров

Сегодня Кличко заявил, что в столице ограничивается работа общепита, кинотеатров до 22:00 и проведение массовых мероприятий в рамках усиления противоэпидемических мероприятий.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением не ограничивать работу кинотеатров после 22:00.

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Заместитель председателя комитета Павел Сушко написал в Facebook, что после 22:00 в кинотеатрах "кассовые сеансы".

"КГГА усиливает карантинные мероприятия. После 22:00 кинотеатрам могут запретить работать в Киеве. А киношникам проводить съемки ночью. Такое впечатление, что вирус пробуждается именно после 22:00", - отметил Сушко.

Обращение поддержали все депутаты, присутствовавшие на заседании комитета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице с сегодняшнего дня ограничена работа заведений общественного питания, кинотеатров до 22:00 и проведение массовых мероприятий в рамках усиления противоэпидемических мероприятий.

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