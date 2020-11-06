На границе с красным уровнем эпидемической опасности находятся 5 областных центров.

Киев на следующей неделе может попасть в красную зону эпидемической опасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по установлению уровней епидопасности распространения СOVID-19.

"На границе с красным уровнем эпидемической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь, Северодонецк, Винница, Киев, Херсон", - сказал Ляшко.

По его словам, при сохранении тенденции к ухудшению эпидемической ситуации они могут попасть на следующей неделе в красный уровень эпидемической опасности.

Карантин в Украине: что известно

Сегодня в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну поделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

В "красной" зоне карантина в обновленном списке оказались 13 областных центров и две области.

Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1002 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 42 375.

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Автор: Леся Лещенко